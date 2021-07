Agressieve, spuwende messentrekker riskeert 30 maanden cel

Het openbaar ministerie heeft 30 maanden cel en 1.600 euro boete gevorderd voor een man uit Oostende. Die had in april problemen veroorzaakt in het Centraal Station van Antwerpen. Toen een veiligheidsbediende hem wilde buiten zetten, begon de beklaagde te spuwen en te dreigen met een mes.

Reizigers hadden de veiligheidsbediende op 23 april aangesproken over een man die aan het roken en aan het roepen was op perron twee. Een groepje jongeren kwam hem vlak daarna vertellen dat een man met hen wilde vechten. De veiligheidsbediende kreeg de man waarover ze het hadden in de gaten. Die droeg geen mondmasker en reageerde geagiteerd op de vraag om er een op te zetten. Hij zei dat de jongeren met hém wilden vechten en riep 'fuck you'.

De veiligheidsbediende vroeg om het station te verlaten, maar de beklaagde weigerde dat en riep dat hij hem ging doden. Hij wilde ook zijn identiteitskaart niet tonen en kwam steeds dichterbij. De veiligheidsbediende wilde de agressieveling gecontroleerd naar de grond brengen, waarop die een mes trok. Toen de man hem wilde ontwapenen, begon de beklaagde te spuwen.

Er ontstond een schermutseling waarbij de veiligheidsbediende gewond raakte aan de schouder en knie. Hij was een tweetal weken arbeidsongeschikt en vraagt nu een schadevergoeding. De dader verklaarde na zijn arrestatie dat hij die dag uit zijn appartement was gezet. Hij was beginnen drinken en had in het station van Oostende een willekeurige trein genomen, waardoor hij in Antwerpen was beland. Het mes had hij meegenomen ter bescherming. Volgens de verdediging kampt hij met een alcoholprobleem, waarvoor hij zich wil laten behandelen. Zijn advocaat pleitte voor een autonome probatiestraf.

De rechtbank in Brugge had de Oostendenaar in februari al veroordeeld voor slagen en verwondingen. Hij had een man met een mes in de rug gestoken na een discussie over de terugbetaling van 25 euro. Vonnis op 14 juli.

Foto Belga