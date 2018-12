Agressieve taartenbezorger deelt klappen uit

Gisteravond werd een taart geleverd bij een gezin aan de Esmoreitlaan in Antwerpen. De geleverde taart was niet de gevraagde taart en er ontstond een discussie tussen de bezorger en de klant.

Bij de discussie vielen minstens een aantal rake klappen. De klant van 38 was het noorden even kwijt en kon niet meer precies reconstrueren wat er gebeurde. Wat wel zeker was, is dat de bezorger er met geld vandoor ging. Het slachtoffer wenste ter plaatse geen medische verzorging en ging zelf een arts raadplegen voor de verschillende klachten. Er loopt een onderzoek.

(Bron : Lokale Politie Antwerpen)

(Foto : Pixabay)