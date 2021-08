Agressor verstopt boksbeugel in onderbroek

Tijdens een actie tegen overlast op en rond het Sint-Jansplein kon de mobiele eenheid dinsdag verschillende vaststellingen doen. Aan de hand van veiligheidscamera's werden twee personen in beeld gebracht die in aanmerking kwamen voor het verhandelen van drugs. Eén van hen bewaakte de voorraad, de andere maakte contact met de klanten. Deze sprak een politieman in burger aan en vroeg of hij cocaïne wilde kopen. Eén van de twee stond ook geseind voor een verhoor in een lopend onderzoek. De twee mannen werden gearresteerd.

Een dame die rondhing tijdens de politietussenkomst bleek zelf ook geseind te staan en werd ook meegenomen voor verhoor. Ook in de Delinstraat werd een mogelijke drugsdeal vastgesteld. Twee minderjarigen werden gecontroleerd. Eén van hen bleek een boksbeugel in zijn onderbroek te hebben verstopt.

Foto Wikipedia