Ook Ahmed Sababti (FT Antwerpen) loopt blessure op

Slecht nieuws voor zaalvoetbalclub FT Antwerpen. Dat moet opnieuw een sterkhouder lange tijd missen. Vorige week zag u al in het ATV-nieuws dat kapitein Yassine Achabar de rest van het seizoen out is, nadat hij zijn voorste kruisbanden scheurde. En nu komt daar ook nog eens een blessure van Ahmed Sababti bij. Hij heeft een gebroken knieschijf en is vier tot acht weken out. Met ook Aziz Hitou, nog een tweetal weken in de lappenmand, is de ziekenboeg bij FT Antwerpen goed gevuld.