Air Antwerp herneemt vluchten pas na de zomer

De heropstart van de luchtvaartmaatschappij Air Antwerp staat gepland voor 1 september. Dat bevestigt het bedrijf vandaag. TUIfly herneemt vanaf 10 juli een aantal vluchten. 'In de zomer is er minder vraag naar zakenvluchten en wie vandaag in Londen aankomt, moet twee weken in quarantaine.'

Air Antwerp, die vluchten aanbiedt tussen Antwerpen en Londen, zal in juli en augustus de activiteiten nog niet hernemen. Dat komt volgens woordvoerder Yves Panneels omdat de route Antwerpen - Londen vooral door zakenmensen wordt gebruikt. 'In de zomervakantie is daar altijd minder vraag naar.' Bovendien geldt in Groot-Brittannië de regel dat wie vanuit het buitenland aankomt, twee weken in quarantaine moet gaan. 'Voor onze klanten, die meestal op één dag heen en terug vliegen, is dat dus onhaalbaar. Het wordt wachten op de opheffing van die regel voor we weer opstarten.'

TUI

TUIfly herneemt de vluchten naar Spanje en Kroatië vanaf 10 juli