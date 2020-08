Op het kruispunt van Eksterlaar met de August van Putlei in Deurne gebeurde er vrijdagmiddag een verkeersongeval waarbij een wagen een fietsster betrokken waren. Het ongeval gebeurde op het moment dat de autobestuurder op het kruispunt linksaf draaide. De fietsster, een 69-jarige vrouw uit Boechout, reed frontaal de wagen aan en kwam hierdoor ten val en verloor het bewustzijn. Ze werd in levensgevaar naar het UZA gebracht. Daar kwam ze er wel weer wat bovenop. De vrouw werd wel opgenomen in het ziekenhuis. De 86-jarige bestuurder van de wagen uit Deurne en zijn passagier kwamen er met de schrik vanaf. De juiste omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.