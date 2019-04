Airbezenproject gaat internationaal (VIDEO)

Het Airbezenproject om met aardbeienplantjes de luchtkwaliteit te meten gaat Europees. Het is een initiatief van de Universiteit van Antwerpen, uit 2014 dat nu uitbreiding krijgt. Nog deze lente gaan inwoners van zes verschillende Europese steden aan de slag. Aan de hand van de blaadjes meten onderzoekers de luchtkwaliteit én gaan ze na wat het verband is tussen die luchtkwaliteit en de hoeveelheid groen in de stad. De eerste resultaten worden verwacht in november. En de aardbeienplantjes krijgen gezelschap...