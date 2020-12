Airbnb-appartementen gehuurd voor lockdownfeestjes

Voor de politierechtbank van Antwerpen is dinsdag de tweede themazitting over lockdownfeestjes gehouden. Een aantal beklaagden had via airbnb een appartement gehuurd om vrienden te kunnen ontvangen. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot drie maanden en boetes tot 2.400 euro.

De politie werd op 1 november naar een appartement aan de Oudevaartplaats in Antwerpen gestuurd, waar een feestje voor geluidsoverlast zorgde. Een jongeman probeerde nog snel via een raam te ontsnappen, maar kon gevat worden. Twee jonge kerels hadden zich verstopt in bed en een van hen deed zelfs alsof hij sliep. Uiteindelijk werden vijf personen in het appartement aangetroffen. 'Ik had het gehuurd om mijn twintigste verjaardag te kunnen vieren met vrienden. Ik weet dat ik in de fout ben gegaan en het zal niet meer gebeuren', zei de huurster van de airbnb. Het openbaar ministerie vorderde voor de vijf studenten twee maanden cel en 1.200 euro boete. Hun advocaat pleitte voor een opschorting.

Op 7 november betrapte de politie zes studenten in een appartement aan de Haverstraat in Antwerpen. Een van hen had het gehuurd om met haar vriendinnen te kunnen afspreken. 'Er was helemaal geen feestje aan de gang. We wilden gewoon bijpraten en elkaar steunen, want een van ons heeft net haar broer verloren. We waren aanvankelijk met vier en dachten dat dat mocht, omdat je buiten ook met vier mag afspreken. Later waren nog twee vrienden langs gekomen, maar zij gingen maar heel even blijven', klonk het bij de beklaagden. De zes hebben nog een blanco strafblad en het gaat om hun eerste coronaovertreding. De procureur vorderde voor ieder twee maanden cel en 1.200 euro boete. De rechter had begrip voor hun situatie. 'Maar jullie hadden ook gewoon met zijn vieren een wandeling kunnen maken om bij te praten en om elkaar te steunen.'

De overige dossiers die behandeld werden gingen over een verjaardagsfeestje met vier personen in de Bisschoppenhoflaan in Deurne, een feestje met zes personen aan de Britselei in Antwerpen en een bijeenkomst van zeven personen in een garage aan de Minister Delbekelaan in Merksem, waar ook een waterpijp gerookt werd. Een aantal beklaagden in die dossiers was al eerder gekend voor coronafeiten, sommige zelfs tot zes keer. De vonnissen worden op 26 januari uitgesproken.

(Bron: Belga)