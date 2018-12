De gele hesjes-beweging gaat ook in Antwerpen actie voeren. Nu zaterdag is er om 14 uur een betoging gepland op de Bolivarplaats. De gele hesjes zeggen dat ze het beu zijn dat er altijd maar wordt bespaard op de kap van de burger.Het protest van de gele hesjes begon in Frankrijk tegen de te hoge brandstofprijzen. Maar al snel waaide het over naar ons land. Op 30 november was er een eerste betoging in Brussel. Die liep uit de hand. Zo ver wil de organisator het nu zaterdag niet zien komen.