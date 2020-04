Akkoord over eindtermen Steinerscholen

De Paasvakantie is begonnen en het belooft een heel vreemde vakantie te worden door de Coronacrisis. Scholen bieden ook nog altijd opvang aan voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, zoals zorgverleners. Leerkrachten komen daarvoor vrijwillig naar school, soms samen met medewerkers van de buitenschoolse opvang. We gingen eens een kijkje nemen in basisschool 't Kofschip in Edegem.