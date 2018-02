Akkoord over wachttijd na verval voorlopig rijbewijs

De federale regering en de gewesten hebben een akkoord bereikt in de discussie over de wachttijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. De wachttijd blijft bestaan, maar wie zes uur rijschool volgt, zal een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen dat een jaar geldig is. Op die manier zal de leerling-chauffeur nog kunnen oefenen vooraleer zijn of haar examen af te leggen. Dat werd vernomen bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen (omdat ze geen rijexamen afleggen of er niet voor slagen), kunnen momenteel pas na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Ze kunnen ook zes uur rijles volgen, waarna ze examen moeten afleggen. Ze krijgen dan geen nieuw voorlopig rijbewijs en kunnen dus niet meer oefenen voor hun examen.

Over de wachttijd was er heel wat gehakketak tussen Bellot en zijn Vlaamse evenknie Ben Weyts (N-VA). De Vlaams minister wilde die 'absurde straftijd' afschaffen. De federale minister was op zich niet tegen de afschaffing, maar vond dat Vlaanderen zijn bevoegdheidsboekje te buiten ging.

Met het nu bereikte akkoord wordt de wachttijd niet afgeschaft. 'Dat konden we niet doen', zegt Jasper Pillen, de woordvoerder van Bellot. 'Zonder dat specifieke regime van wachttijd, zouden we de facto toelaten dat je je hele leven met een voorlopig rijbewijs zou kunnen rondrijden, door het telkens te laten verlengen.'

Toch zal het mogelijk worden om een nieuw voorlopig rijbewijs te krijgen, dat een jaar geldig zal zijn. Daarvoor moet de betrokkene eerst 6 uur rijschool volgen. Dat nieuwe voorlopige rijbewijs geeft hem de tijd om nog te oefenen alvorens zijn examen af te leggen, klinkt het.

Foto: Belga