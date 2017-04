Akkoord tussen loodsen en Ben Weyts

Na moeizame onderhandelingen over het hervormingsplan voor de loodsen, is er gisteravond een akkoord bereikt tussen de socialistische vakbond ACOD en mobiliteitsminister Ben Weyts.



Afgelopen weekend nog konden zo'n veertig schepen de Antwerpse haven niet binnen- noch buitenvaren door een actie van enkele zeeloodsen van de ACOD. Zij namen het niet dat ACOD bij het vorige overleg niet was uitgenodigd door Weyts. Maar nadat ze dan toch samen aan tafel zaten gisteren, kwamen ze tot een akkoord dat volgens beide partijen "absoluut verdedigbaar is naar de achterban toe". Vooral het voornaamste discussiepunt, de eindeloopbaanregeling, lijkt opgelost te zijn.