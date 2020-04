Al 174 meldingen van misbruik van tijdelijke werkloosheid

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontving tot nog toe 174 meldingen van misbruik van tijdelijke werkloosheid. Het misbruik wordt streng aangepakt.

Minister van werk Nathalie Muylle: “Met het systeem van tijdelijke werkloosheid helpen we bedrijven en werknemers door de coronacrisis. Het wordt over het algemeen correct toegepast maar we zijn waakzaam voor misbruiken. De RVA voert controles uit op basis van klachten of vermoedens. Bij misbruik kunnen uitkeringen worden teruggevorderd en kunnen strafrechtelijke sancties tot 48.000 euro worden opgelegd.”