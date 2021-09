Al 23 scholen hebben ingetekend om leerlingen een prik te geven op school

Iemand die het minder nauw nam met de regels is deze man vanmorgen. We kregen deze hallucinante beelden binnen van een sportieve fietser in de Liefkenshoektunnel... gefilmd vanuit de cabine van een vrachtwagen. Op de beelden is te zien hoe de fietser bergaf op de pechstrook de tunnel inrijdt. Hij kijkt nog even achterom naar het verkeer, voor hij uit beeld verdwijnt. Het zou om een Amerikaanse wielertoerist gaan die in Antwerpen logeerde en op weg naar het centrum totaal fout was gereden. Hij was zich van geen kwaad bewust. Ieder jaar fietst er wel iemand door de tunnel. Dat is enorm gevaarlijk op de erg smalle pechstrook met het drukke verkeer er vlak langs. Wie het toch doet, riskeert een boete.