Al 2,5 uur verliestijd op E313 en E34 door ongeval met vrachtwagen in Antwerpen-Oost

Op de E313 en E34 richting Antwerpen moeten weggebruikers rekening houden met een verliestijd van 2,5 uur door een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost.

Daar moet een vrachtwagen getakeld worden en is slechts één rijstrook beschikbaar, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat op de E313 file vanaf Herentals-West en op de E34 vanaf Oelegem. Het Verkeerscentrum vraagt verkeer op lange afstand om indien mogelijk om te rijden. Verkeer vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rijdt beter via Brussel.

Intussen is in de staart van de file op de E313 een nieuw ongeval gebeurd, en vrachtwagen is ingereden op de staart van de file en de E313 ter hoogte van Massenhoven richting Antwerpen is volledig versperd.