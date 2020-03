Al 30.000 bedrijven maken gebruik van tijdelijke werkloosheid

Er hebben al 30.000 bedrijven gebruikgemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

Zowat 200.000 tot 300.000 werknemers zijn in tijdelijke werkloosheid gezet. Eind vorige week was er sprake van 1.700 bedrijven die het systeem voor 31.000 werknemers hadden aangevraagd. Vandaag hebben we het volgens de minister over 30.000 bedrijven die verzoeken hebben ingediend voor 200.000 tot 300.000 werknemers. Bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid gebruiken bij een tijdelijke productiedaling. 'Door deze maatregel worden massale ontslagen en zelfs faillissementen voorkomen. Bovendien kunnen werknemers snel weer aan het werk zodra de economie zich herstelt', aldus de minister van Werk.

(foto © Belga)