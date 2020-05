Al 338 boetes voor niet dragen van mondmasker in openbaar vervoer

Het mondmasker is een product dat we steeds meer zien opduiken in het straatbeeld. Veel beroepsgroepen moeten het dragen om veilig te kunnen werken. Maar het dragen van een bril in combinatie met een mondmasker, leidt tot een hoop frustraties. De bril dampt snel aan. Een brillenwinkel in Reet heeft daar een oplossing voor gevonden.