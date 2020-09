Al 500 professoren doneren 1.000 euro

Een dag na de officiële lancering van de 1000x1000-actie engageerden al bijna 500 professoren zich om 1.000 euro te doneren voor drie projecten van de Koning Boudewijnstichting.

Woensdag lanceerden professoren van alle Vlaamse universiteiten een oproep voor een nieuw sociaal contract. Tegenover de grote uitdagingen van de sociale zekerheid en de covid-19-crisis plaatst de actie 1000x1000 een sterk pleidooi voor een efficiënter sociaal beleid en rechtvaardigere belastingen. Maar 1000x1000 is ook een solidariteitsactie: ze roept academici op om 1000 euro te doneren voor projecten van de Koning Boudewijnstichting in de strijd tegen kansarmoede.

Amper 24 uur na de lancering staat de teller van de ondertekenaars al op 500, onder wie heel wat prominente wetenschappers en alle Vlaamse rectoren.

“Dat zoveel academici vanuit alle mogelijke disciplines de actie actief ondersteunen toont dat we een snaar geraakt hebben", vertelt Filip Volckaert, bioloog aan de KU Leuven. "En opvallend genoeg vind je in de lijst naast economen, sociologen en virologen bijvoorbeeld ook critici van het huidige coronabeleid. En dat is geen toeval. Hoe verschillend de insteek ook, al wie naar de covid-19-crisis kijkt vanuit een sociale ongelijkheidsbril ziet blijkbaar hetzelfde. En het is geen roze bril, hé? covid-19 legt niet alleen sociale breuklijnen in onze samenleving bloot, de pandemie heeft ze nog versterkt.”

De oproep ontstond op de werkvloer van de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar krijgt intussen ook ruime bijval bij de Franstalige collega’s. "De komende dagen zullen moeten uitwijzen of 1000x1000 ook in het zuiden van het land opgepikt en uitgerold wordt. Maar de signalen in die richting zijn alvast zeer gunstig.”

(Bron en foto: © Uantwerpen)