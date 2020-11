Al 985 Belgische ziekenhuisbedden minder bezet dan op piekmoment

Een jonge, gezonde vrouw die tijdens de eerste golf COVID-19 kreeg en er antilichamen tegen opbouwde, raakte in september toch opnieuw besmet. Dat schrijft de krant De Standaard. Professor virologie Kevin Ariën van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, die eraan meewerkte, bevestigt het nieuws en stelt dat de casestudie mogelijk uitwijst dat het aantal antilichamen relatief snel wegzakt na een besmetting. Volgens Ariën gaat het allicht om het eerste beschreven geval wereldwijd waarbij bij de besmette persoon een intact immuunsysteem werd vastgesteld én er een goede immuunrespons was na de eerste besmetting. 'Bij eerdere gevallen van herbesmetting was de immuunrespons niet gemeten of werkte die niet optimaal', zegt hij. 'Dit geval doet in ieder geval denken aan andere coronavirussen, zowel milde als SARS of MERS. Ook daar zagen we de immuniteit snel wegzakken onder een zogenaamde 'kritieke drempel'.' De herbesmette vrouw, een zorgverlener in een Belgisch ziekenhuis, had nog antilichamen toen ze voor de tweede keer besmet raakte, maar dat was klaarblijkelijk onvoldoende. 'Ofwel was het hebben van antilichamen niet voldoende ofwel was het aantal onder die kritieke drempel gezakt', zegt Ariën. De casestudie kan van groot belang blijken. Enerzijds kan het opnieuw een argument tegen het verkrijgen van groepsimmuniteit zijn, anderzijds moet er mogelijk rekening mee worden gehouden bij vaccinonderzoek. Zo zou het kunnen dat een vaccin dat op korte termijn een erg goede bescherming biedt tegen COVID-19, niet erg lang blijft doorwerken. 'Maar dat gaan we pas na maanden of zelfs jaren weten', stelt Ariën. 'In verband met de resultaten van de huidige vaccinstudies zoals die van Pfizer en diegene die ongetwijfeld de komende weken nog gaan volgen, gaat het om mensen die nog maar enkele weken geleden zijn ingeënt. We kunnen dan wel iets zeggen over de bescherming op korte termijn, maar niet hoe lang die bescherming blijft en of er dan op een bepaald moment bijvoorbeeld een aanvulling met een ander vaccin nodig zal zijn. Men is zich daar wel van bewust en de studies zullen wel blijven doorlopen om dat te weten te komen.' Hoe hoog die eventuele 'kritieke drempel' van het aantal antilichamen dat nodig is om een (her)besmetting te voorkomen precies is, is ook nog niet duidelijk. Intussen werken Ariën en zijn collega's aan een studie rond een grotere groep gezondheidswerkers, 150 personen uit twee ziekenhuizen. Al die personen raakten besmet tijdens de eerste golf. 'We volgen hen een jaar lang op', zegt Ariën. 'Tot nu toe hebben we al melding gekregen van een vijftal herbesmettingen, maar het is te vroeg om daar al uitspraken over te doen.'Foto Belga