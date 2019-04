Al 99 voertuigen getakeld voor start Ronde van Vlaanderen

De Antwerpse lokale politie is vrijdag begonnen met het takelen van voertuigen die zich ondanks de ingegane parkeerverboden nog in de startzone van de Ronde van Vlaanderen bevinden. Er werden in totaal al 99 auto’s getakeld.

Op het noordelijke deel van de Gedempte Zuiderdokken geldt er al sinds middernacht een parkeerverbod, maar stonden er op dat moment toch nog 99 voertuigen. 54 van hen werden weggesleept op kosten van de eigenaar omdat die het verbod negeerde, de overige 45 op kosten van de politie.

Vanaf 18 uur wordt ook de rest van de Gedempte Zuiderdokken vrijgemaakt van auto’s. Dat geldt ook voor de Scheldekaaien (Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai en Orteliuskaai en de parking achter de waterkeringsmuur tussen de busparking en de Fortuinstraat) en de noordelijke zijde van de Brouwersvliet, Oude Leeuwenrui en Ankerrui. Vrijdagavond om middernacht gaat ook aan het Steenplein een parkeerverbod in. Zaterdag volgen om 18 uur nog de Plantinkaai en de Sint-Michielskaai.

Ook het openbaar vervoer past de dienstregeling aan vanwege de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. Tram 4 gaat nog tot zondag van de Groenplaats richting Hoboken via een omleiding langs de Huidevetterstraat, Lange Gasthuisstraat en Amerikalei. Tram 7 wordt alleen zaterdag en zondag ingekort tot Sint-Pietersvliet. Bus 30 volgt zaterdag en zondag een omleiding op het Zuid en bus 36 blijft dan op Linkeroever in plaats van naar de Rooseveltplaats te rijden.

Wie naar de start van de Ronde wil gaan kijken, kiest volgens de stad best voor de fiets of het openbaar vervoer of komt te voet. Van buiten de stad kan je met de trein tot Antwerpen-Centraal reizen, de waterbus op de Schelde nemen of je wagen achterlaten op een park-and-ride en vervolgens de tram of Velo nemen.

(Bron : Belga)

(Foto : © Politie Antwerpen)