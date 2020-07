In Rumst is de voorbije nacht een spectaculair ongeval gebeurd. Op de beruchte Mechelsesteenweg verloor de bestuurder van een cabrio rond 1u30 de controle over het stuur. De wagen reed nog een 70-tal meter door een grasberm, ging over de kop en kwam uiteindelijk terecht in een voortuin tegen een andere auto. Als bij wonder kwamen de inzittenden van de cabrio ervanaf zonder ernstige verwondingen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.