Al duizenden mensen van reservelijst kregen een prikje

"We hadden gehoopt en verwacht dat we in rechte lijn waren naar betere dagen, maar dat is helaas nog niet het geval." Dat zei Yves Stevens vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. "We mogen niet moedeloos worden. Ons gedrag, in combinatie met de vaccinatie, zal zorgen voor betere tijden." De woordvoerder van het Crisiscentrum spreekt van een 'zoveelste tegenslag', die ons boos en gefrustreerd maakt. Stevens vraagt dan ook vooral aandacht voor het zorgpersoneel, dat opnieuw geconfronteerd wordt met een toename van het aantal patiënten. "We hadden hen, in deze Week van de Zorg, liever een andere boodschap gegeven. Maar we wensen hen zo snel mogelijk de nodige rust toe waar ze zo nood aan hebben." Belangrijk volgens Stevens is om nu zo snel mogelijk de overdracht van het virus te doorprikken. Hij roept dan ook op om de maatregelen rond testing en quarantaine strikt te volgen. "Laat je testen bij symptomen en ga in afwachting in quarantaine", klinkt het. "Het is duidelijk dat de cijfers van de voorbije dagen niet goed zijn, maar we mogen niet moedeloos worden. De afgelopen maanden hebben we het virus onder controle kunnen houden, dat zal ons nu ook lukken. Samen zorgen we dat de stijging kunnen ombuigen. Ons gedrag, in combinatie met vaccinatie, zal zorgen voor betere tijden. Dit moet ons moed geven om de maatregelen te volgen", besloot Stevens.