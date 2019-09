Al eens willen footgolfen?

Wijnegemnaar Tosh Van der Sande is goed op dreef in de Ronde van Spanje. De renner van Soudal-Lotto werd vandaag derde in de veertiende etappe. Hij demarreerde in de slotkilometer en leek ook even weg te blijven, maar uiteindelijk denderde de ongenaakbare Ier Sam Bennett toch nog over alles en iedereen voorbij. Richeze werd tweede, Van der Sande derde. Het is al de tweede keer deze Vuelta dat Van der Sande derde wordt. En twee dagen geleden finishte de 28-jarige Wijnegemnaar nog zesde. Hij zit dus in een uitstekende vorm.