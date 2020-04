Al goed 14 miljoen chirurgische maskers verdeeld

De afgelopen dagen heeft ons land nog eens ruim 17 miljoen extra chirurgische maskers besteld. Dat brengt het totaal aantal bestelde chirurgische maskers op meer dan 130 miljoen maskers, waarvan er goed 27 miljoen zijn geleverd. Al ruim 14 miljoen van die maskers zijn al verdeeld naar ziekenhuizen, ambulancediensten, thuisverpleegkundigen... Dat meldt bevoegd minister Philippe De Backer in een nieuwe update. 'Ik ben bijzonder tevreden met deze cijfers', zegt De Backer. 'Ze tonen dat we resultaten boeken.' Daarnaast zijn er ook nog meer dan 1,7 miljoen handschoenen en 200.000 schorten verdeeld.

Het aantal verdeelde FFP2- en FFP3-mondmaskers is sinds de vorige update niet gestegen, maar De Backer wijst erop dat er intussen wel 1 miljoen extra van die maskers zijn besteld. Dat brengt het totaal nu op 50 miljoen. Er zijn nu ook ruim 25 miljoen schorten besteld - een verdubbeling in vergelijking met de vorige update. Extra handschoenen werd niet besteld, maar enkele dagen terug waren er daarvan al goed 53 miljoen besteld. Ook voor het staalafnamemateriaal zijn de voorbije dagen enkele grote leveringen gebeurd, beklemtoont De Backer. Er kwamen onder meer 50.000 kits, met wissers en tubes, aan in ons land. Het grootste deel daarvan moet nog verdeeld worden.

Geen tekort aan geneesmiddelen

Wat geneesmiddelen betreft is er voldoende stock aan hydroxychloroquine en chloroquine geleverd voor meer dan 30.000 patiënten. Van de drie soorten geneesmiddelen om patiënten te beademen volstaan de beschikbare stocks en geplande leveringen om de komende weken tot zelfs maanden toe te komen. 'Er is in België momenteel geen tekort aan geneesmiddelen die de behandeling van een COVID-19 patiënt in de weg staat', aldus de update.

