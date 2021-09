Nieuws Zoerselse kleuterschool volledig gesloten na meerdere besmettingen

We zijn anderhalve week ver in het nieuwe schooljaar en volgens de eerste schattingen van de CLB’s zitten al meer dan 1.000 Vlaamse kinderen in quarantaine. Van zodra twee of meer leerlingen van eenzelfde klas positief testen op het coronavirus, moet de hele klas in Afzondering.