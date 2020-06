Al méér dan 600 reservaties voor nieuw foodconcept Plein Publiek

De hippe Antwerpse hotspot Plein Publiek opent opnieuw de deuren van haar glazen serre. Dansen op je favoriete guilty pleasures of op de vette beats van de beste dj’s is nog niet meteen aan de orde, maar je kan er wél heerlijk brunchen, lunchen of dineren.

Vanop het rooftopterras geniet je niet enkel van een aperitief en sharing food, maar ook van een prachtig, uniek uitzicht over de Antwerpse skyline en de Schelde. Aan je tafeltje in of naast de befaamde serre, proef je honest, tasty & happy food: sharing dishes met in de hoofdrol ‘rescued foods’ oftewel ‘geredde groenten’, lokale en duurzame ingrediënten en pure smaken. Het is Leena Van Loon – die je wel eens kan (her)kennen van televisieprogramma’s als Mijn Pop-Uprestaurant en First Dates - die samen met haar vriend Yves, een nieuw foodconcept bedacht voor Plein Publiek. In het weekend zorgen resident dj’s voor de juiste achtergrondmuziek. En ook sportievelingen kunnen terecht bij Plein Publiek: je kan één van de velden reserveren om aan padel te doen (een racketsport die tennis en squash combineert). Een tafeltje reserveren kan via http://pleinpubliek.be

Diner met geredde groenten

Alles wat je bij Plein Publiek ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt, heeft een duurzaam en circulair verhaal. Op de kaart onder andere ‘The Catch of the day’ en ‘honest, happy, tasty food’. Zowel veggie en vegan gerechten, als vlees en vis. Chef Yves tovert sharing dishes op tafel met in de hoofdrol ‘rescued foods’ oftewel ‘geredde groenten’, lokale en duurzame ingrediënten en pure smaken. De kruiden en bladgroenten die Yves gebruikt, worden op dezelfde site geteeld. Meerbepaald bij buurman PLNT. Zij kweken op een bijzonder milieuvriendelijke manier verschillende kruiden en groenten ín de stad, met 93 procent waterrecuperatie en hoogtechnologische ledverlichting. Dat doen ze trouwens ‘vertical’, door in de hoogte te telen en zo minder plaats in te nemen. En Vers D’anvers levert de lokale, rescued bio-groenten die je op je bord krijgt.