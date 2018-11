Morgen zal u niet naar de Boekenbeurs kunnen gaan, want straks gaan de deuren dicht voor vier dagen. De organisatie last een pauze in. Het evenement is net als vorig jaar opnieuw in twee delen opgesplitst: van 28 oktober tot 4 november en van 8 tot 11 november. In de eerste week zijn al meer dan 80 000 bezoekers ontvangen in Antwerp Expo.