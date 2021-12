De stad Antwerpen heeft een deels negatief advies gegeven voor de bouw van een betoncentrale in de Carrettestraat in Merksem. De provincie moet nu verder beslissen over de bouw. In ons nieuws kon u eerder al zien dat buurtbewoners zich verzetten tegen de overlast die de betoncentrale zou teweegbrengen in de Merksemse wijk Kop, rond de Vaartkaai in Merksem. De stad gaf een tweeledig advies aan de vergunningsaanvraag voor de betoncentrale van het bedrijf Dranaco. Op stedenbouwkundig gebied kreeg het dossier een voorwaardelijk gunstig advies, maar op vlak van milieu is een ongunstig advies afgeleverd. Omdat er onvoldoende info is om het dossier ten gronde te kunnen beoordelen. De aanvrager kan zijn dossier nog wel aanvullen.