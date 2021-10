Al rijdend bellen levert fietser zware problemen op

Toen het Orida-fietsteam zondagnamiddag een fietser opmerkte die al rijdend op zijn telefoon bezig was, besloten ze de man te controleren. De man bleek illegaal in ons land. Bovendien bleek hij geseind met een inreisverbod. Als kers op de taart bleek hij in het bezit van meerdere verkoopshoeveelheden cannabis.

De 45-jarige had eerder al een gevangenisstraf uitgezeten voor drugshandel en werd opnieuw voorgeleid. Zijn fiets werd meteen mee in beslag genomen.

Foto Belga