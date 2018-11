Al twintigtal tips over verkrachter

De politie kreeg al een twintigtal inzendingen -vooral filmpjes- na haar oproep tot getuigen van een verkrachting in Boechout. Die oproep kon u gisteren zien in ons nieuws en in het vtm-programma Faroek.



Midden september werd een meisje van 16 verkracht op de Park Party in Boechout. Ze werd door een man benaderd in de grote feesttent op de terreinen waar ook het festival Sfinks wordt georganiseerd. De dader nam het meisje mee naar buiten, tot in de toiletten. Daar verkrachtte hij het slachtoffer. De politie wil nu zoveel mogelijk foto's en filmpjes verzamelen van iedereen die aanwezig was op de bekende scoutsfuif. In de hoop dat de dader daarop te zien is.