Al voor meer dan 500 000 euro aan 'horecacomeback' waardebonnen verkocht

Begin april werd in België het online platform #horecacomeback gelanceerd. Ondertussen werd het platform ook uitgerold in Groothertogdom Luxemburg. Horecacomeback is één van de grootste ondersteuningsprogramma’s ooit voor de horeca én een nooit eerder gezien initiatief om horecaondernemers een hart onder de riem te steken. Het doel: de Belg aanzetten om de sector die hen zó nauw aan het hart ligt te steunen door een waardebon van een geregistreerde horecazaak te kopen. En dat doen we massaal. Zo’n twee weken na de oprichting van #horecacomeback, werden er al voor meer dan 500.000 euro aan waardebonnen gekocht. Vanaf nu kan je met een Edenred-kaart een waardebon kopen met Ticket Restaurant én kunnen er ook company vouchers aangekocht worden. Een bon aankopen of een horecazaak registreren kan via www.horecacomeback.be.

#horecacomeback kwam tot stand door een samenwerking over alle concurrentie grenzen heen waarin de Belgische Brouwers, verschillende frisdrankgiganten en andere sterke bedrijven de handen in elkaar sloegen. Op de website kan je waardebonnen aankopen bij aangesloten horecazaken en die op een later moment gebruiken. Intussen vind je op www.horecacomeback.be al meer dan 5.650 geregistreerde bars, cafés, frituren, lunch -en ontbijtzaken, brasseries, restaurants terug. Ondertussen werden er al meer dan 10.800 waardebonnen aankocht, goed voor meer dan 500.000 euro.

Cashflow

Dankzij de verkoop van de bonnen creëren horecaondernemers cashflow op een moment dat alle inkomsten stil liggen en kunnen ze zo hun lopende vaste kosten betalen. Wie een waardebon koopt, heeft iets om naar uit te kijken: een drankje of etentje binnenkort. Omwille van de verlenging van de maatregelen tot begin mei, blijven ook de waardebonnen een maand langer geldig: tot 31 oktober 2020.

Edenred & Company Voucher

Je kan eenvoudig een waardebon van 10, 25, 50 , 100 en 200 euro kopen op www.horecacomeback.be Sinds kort kan dat trouwens ook met maaltijdcheques van Edenred. Het diensten- en betalingsplatform dat de werkwereld dagelijks ondersteunt, zet zijn schouders onder #Horecacomeback door werknemers de mogelijkheid te bieden een waardebon aan te kopen met Ticket Restaurant en dat zonder extra kosten of commissie.

Daarnaast kunnen bedrijven ook codes aankopen via companyvouchers@horecacomeback.be zodat zij deze bonnen kunnen schenken als personeel- of relatiegeschenk.

Garantiefonds

Het platform is veilig aangezien #horecacomeback kan terugvallen op een gestructureerd garantiefonds voorzien door premium partners. Stel: je koopt een waardebon van je favoriete restaurant, maar dat restaurant is er binnenkort niet meer, dan zal het garantiefonds tussenkomen zodat je alsnog in een ander deelnemend restaurant terecht kan.

(foto : restaurant Selsation)