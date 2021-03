Nu de buitenbubbels weer wat groter worden kunnen ook de stadsgidsen weer rondleidingen organiseren. Vanaf morgen kan dat al voor groepjes van 9 toeristen. In groep binnengaan in kerken en musea kan nog niet, maar er is in Antwerpen genoeg te zien in openlucht. Stadgids Carolien Krijnen is in ieder geval erg blij dat ze weer in actie kan schieten.