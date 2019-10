Albanees die werd veroordeeld voor moord in thuisland na 14 jaar gevat in Schilde

Een man die in Albanië veroordeeld werd voor moord, omdat hij in een café zijn kalasjnikov zou hebben leeggeschoten, is na 14 jaar voortvluchtig te zijn uiteindelijk in ons land opgepakt. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad

De man verbleef bij zijn ex-vrouw en kinderen in Schilde. Bij het incident uit 2005 vielen één dode en vijf gewonden. De minister van Justitie moet daarover beslissen, aangezien het niet om een Europees aanhoudingsbevel gaat en er geen uitleveringsverdrag met Albanië bestaat.

'De minister neemt die beslissing na een advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, waar wij ook voor gehoord zijn', zegt advocate Sanne De Clerck, die de veroordeelde verdedigt en tegen de uitlevering pleit vanwege de kans op 'bloedwraak' door nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. 'We vrezen voor zijn leven, als hij weer op Albanese bodem zou terugkomen', zegt De Clerck. 'We hebben ook voorbeelden uit Nederland waar men om diezelfde reden verkoos om niet uit te leveren. 'Aangezien de man niet gearresteerd werd na de feiten en ook nu nog niet zou zijn verhoord over de zaak, heeft hij volgens De Clerck ook (nog) geen bekentenissen afgelegd.

(archieffoto Pixabay)