Albanees drugsnetwerk opgerold na meerdere huiszoekingen

In een gerechtelijk onderzoek zijn vandaag 9 mensen gearresteerd tijdens 12 huiszoekingen. Het onderzoek gaat over de productie en de verkoop van drugs in de regio van PZ Neteland.

Het grootschalige onderzoek startte in de loop van vorig jaar. Aan de hand van telefonieonderzoek en doorgedreven speurwerk kon de recherche van PZ Neteland een Albanees netwerk in kaart brengen dat zich bezighoudt met de verkoop van cocaïne en de teelt en verkoop van cannabis.

De onderzoeksrechter gaf vandaag opdracht tot het uitvoeren van 12 huiszoekingen. Daarbij werden in totaal 9 mensen van hun vrijheid beroofd: 2 Belgen (1 van Albanese afkomst) en 7 personen met de Albanese nationaliteit.

De huiszoekingen in Herentals, Herenthout, Westerlo, Borgerhout, Antwerpen en Scherpenheuvel-Zichem werden uitgevoerd door in totaal 53 mensen van PZ Neteland, PZ Zuiderkempen, PZ Demerdal, twee arrestatieteams van lokale politie Antwerpen en van PZ Regio Turnhout en vijf 5 drughonden.

De politie viel onder meer binnen in café Unico in het centrum van Herentals waar twee Albanezen werden aantroffen. De 29-jarige eigenaar van de zaak wordt aangeduid als spilfiguur van de organisatie. Het café diende vermoedelijk als ontmoetingsplaats voor de organisatie.

Aanzienlijke buit

In Herentals werd op twee adressen een grote som geld buitgemaakt. In totaal 116.000 euro. De speurders troffen in Zichem een plantage aan met 700 cannabisplanten. In twee garageboxen troffen de speurders materialen aan die kunnen gebruikt worden voor de bouw van cannabisplantages.

Naast een hoeveelheid gsm’s kon de politie 215 gram cocaïne, 75 gram marihuana, weegschalen en verpakkingsmateriaal om drugs te wegen en te verpakken in beslag nemen.

De verdachten zullen in de loop van de dag verhoord worden. De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over hun aanhouding.

De tussenkomst is een sleutelmoment in het gerechtelijk onderzoek dat onder leiding van de onderzoeksrechter intensief zal worden verdergezet.

(Bron en foto: © Parket Antwerpen)