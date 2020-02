In een internationaal drugsonderzoek is vanmorgen een Albanese bende opgerold die opereerde vanuit Antwerpen. De hoofdverdachte werd in een appartement in Berchem uit zijn bed gelicht. Tegelijkertijd viel de politie binnen op 29 andere plaatsen in binnen- en buitenland. Er zijn 16 verdachten opgepakt en 7 cannabisplantages ontdekt. Het is relatief nieuw voor de lokale recherche van Antwerpen om zo'n groot onderzoek en zo'n grote actie te coördineren.