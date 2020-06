Albert Hammond komt naar de Roma

Meer dan 30 hits die in ons collectief muziekgeheugen gegrift staan, zijn van de meesterlijke hand van Albert Hammond. De legendarische songschrijver houdt halt in De Roma op 10 april met zijn 'Songbook Tour'. Geruggensteund door zijn liveband neemt Hammond het publiek mee op een nostalgische trip doorheen een halve eeuw muziek.

Al meer dan 50 jaar schrijft Hammond de ene tijdloze song na de andere: 'The Air That I Breathe’, 'When I Need You’, 'It Never Rains in Southern California’, 'The Free Electric Band’… De uit Gibraltar afkomstige artiest verkocht wereldwijd niet minder dan 360 miljoen platen. Goed voor een plaats in 'The Songwriters Hall of Fame’, ettelijke Emmy Awards en de prestigieuze 'The Ivor Novello Award’. Hij schreef muziek voor Tom Jones, Joe Cocker, Céline Dion, Chris De Burgh, de Carpenters, Ace of Base en Axelle Red.

Tijdens de Songbook Tour duikt Hammond in zijn rijke songoeuvre dat tientallen jaren en diverse genres bestrijkt: van (folk)pop, tot rock over country en R&B. Als charmante performer katapulteert hij het publiek al van bij de eerste noten van 'Freedom Come, Freedom Go’ naar de jaren '60, met 'Gimme Dat Ding’ naar de jaren '70 en met 'One Moment in Time’ naar de Olympische Spelen van 1988. Naast ontelbare evergreens speelt hij ook enkele onbekendere parels als 'Smokey Factory Blues’, de B-kant van zijn eerste hit of 'Praise the Lord And Pass The Soup’, een country geïnspireerde song die hij samen met Johnny Cash heeft geschreven en opgenomen.

Na een pauze van 40 jaar staat Albert Hammond er op 70-jarige leeftijd meer dan ooit. Als zanger, songwriter en sterke performer verwent hij zijn publiek met zijn grootste hits die de tand des tijds hebben doorstaan. Een unieke songtrip waarvan je meer dan de helft onbewust zo kan meezingen of ten minste neuriën!

Tickets kosten 33 of 35 euro en zijn te bestellen vanaf 5 juni bij De Roma of Fnac

(foto Greenhouse Talent)