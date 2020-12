Albert Heijn opent nieuwe winkel op Slachthuislaan in Antwerpen

Antwerpen krijgt er een Albert Heijn bij. Op de Slachthuislaan, dichtbij 'het Sportpaleis', opent een nieuwe vestiging de deuren. Het is een toekomstgerichte winkel met een strategische ligging: de buurt is in volle ontwikkeling en ligt op een belangrijke verkeersas. Albert Heijn is kind aan huis in de Antwerpse regio en aasde al langer op een winkel op deze plek. 'We willen een echte buurtwinkel worden die ook passanten én sporters uit het nabijgelegen sportcentrum aanspreekt,' zegt Michaël Van Remortel, de ondernemer achter deze winkel.

'We kennen Antwerpen goed. Dit is een buurt in volle expansie langs een belangrijke verkeersader. Precies om die reden aasden we al even op winkel op deze plek,' zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. 'Deze nieuwe winkel onderstreept ons succesparcours in Antwerpen. We werden eerder dit jaar door de consument uitgeroepen tot meest gewaardeerde supermarkt van Vlaanderen (onderzoek GfK). Dat is een fantastisch compliment waaraan we elke dag opnieuw werken.'

'In deze winkel pakken we uit met ons verrassend assortiment én veel vers tegen Hollandse prijzen,' zegt de Michaël Van Remortel. 'Daarnaast voorzien we een stevig aanbod proteïnerijke producten voor de sporters uit de buurt, veel vegan & vegetarisch, wereldkeuken en halal. Met onze glimlach en persoonlijke service willen we een vaste waarde worden in de buurt.'

