Albert Heijn wil Vlamingen van 'vleesverslaving' afhelpen

De Nederlandse winkelketen Albert Heijn laat niet in zijn kaarten kijken over wat de toekomst brengt voor de succesvolle winkelformule in België.

In 2011 opende de keten zijn eerste winkel in ons land, in Brasschaat. Aan een sneltempo werden nieuwe supermarkten geopend. De fusie tussen Ahold - het moederbedrijf van Albert Heijn - en Delhaize zorgde evenwel voor vraagtekens. Blijft de fusiegroep met twee merken actief in ons land? De retailer liet vorig jaar weten in 2019 te zullen beslissen over een integratie. De prioriteit van de groep is het merk Delhaize te versterken, klonk het toen, met als logische volgende stap een integratie van alle supermarktactiviteiten van Ahold Delhaize België in Delhaize.

Ook vandaag gaf Luc De Baets, CEO van Albert Heijn België, geen details over de verdere toekomst. Intussen blijft de keten wel winkels openen in ons land. De teller staat nu op 37, met nog twee winkelopeningen dit jaar gepland in Zaventem en Hasselt. De zoektocht naar locaties voor nieuwe winkels blijft intussen lopen. Op hoeveel supermarkten Albert Heijn in België mikt, wil het bedrijf evenmin kwijt. Ook over de omzetcijfers lost de retailer niets. 'We doen het niet verkeerd in België', wou De Baets enkel kwijt. En: 'de mensen zijn enthousiast over ons. Nederland is er jaloers op'.

Albert Heijn wil de Vlaming helpen om minder vlees te eten. De Nederlandse supermarktketen zet in zijn winkels in Vlaanderen prominent in op vleesvervangers. Het initiatief van Albert Heijn kadert in de aanpak van de supermarktketen om de consument te sensibiliseren over gezond eten en leven. Concreet zal Albert Heijn voor elk vlees- en visproduct een vegetarisch alternatief aanbieden. Die vleesvervangers zullen niet in een apart rek staan, maar tussen de gewone producten. Ook in de promoties krijgen vleesvervangers een prominente plaats.