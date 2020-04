Alcoholgel in beslag genomen in nachtwinkel: prijs afhankelijk van wie hem kocht

De politie heeft gisteren een lading ontsmettingsegel in beslag genomen die aan woekerprijzen verkocht werd.

Een patrouille van het wijkteam in Deurne merkte gisteravond een nachtwinkel op met een opmerkelijke drukte. Een inspecteur in burger stelde vast dat de nachtwinkel alcoholgels verkocht aan opmerkelijk hoge prijzen. Meer nog, de prijs kon verschillen, afhankelijk van de koper. Het wijkteam deed nazicht en kon bevestigen dat de prijs van de gels niet was aangeduid en dat er geen duidelijkheid kon gegeven worden over de dure ontsmettingsgel. De uitbater besefte dat hij in fout was en stond de busjes vrijwillig af. Hij zal een boete krijgen. De gels (36x 100ml en 8x 500ml) werden aan de medische sector geschonken.