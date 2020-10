Sport Alderweireld en Mourinho komen naar de Bosuil

Tottenham. Dat wordt de meest opvallende tegenstander van Antwerp in de Europa League. Nog in de poule van Antwerp zitten Ludogorets en Linz. Voor Antwerp is het al meer dan 20 jaar geleden dat het nog eens Europees speelde.