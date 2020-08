Op Spoor Oost langs de Singel in Borgerhout wordt het grote coronatestdorp opgebouwd. In de tweede helft van de week al zullen er mensen getest kunnen worden op covid-19. Tot 600 per dag. In de eerste plaats Antwerpenaren die terugkomen uit vakantie. Van een rode zone bijvoorbeeld. Ze zullen zich eerst moeten registreren en krijgen dan een code waarmee ze naar Spoor Oost mogen gaan.