Alerte getuige helpt politie inbreker vatten

Donderdagavond heeft de politie een inbreker gevat. De man had geprobeerd om in te breken in een woning in de regio Centrum. Een getuige, die zelfs achter de verdachte was aangegaan, belde naar de politie die vlakbij was. Een van de snelleresponsteams kon op aangeven van een camera-operator de verdachte arresteren.

De man (29) was gevlucht op een vermoedelijk gestolen fiets. Hij was ook in het bezit van materiaal dat gebruikt kan worden bij inbraken en hij had ook voorwerpen bij die wellicht afkomstig zijn van een eerdere inbraak. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex.