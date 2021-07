Alerte getuigen betrappen illegale inbrekers

Twee getuigen verwittigden in de nacht van donderdag op vrijdag de politie toen ze twee mannen opmerkten die in de Uitbreidingstraat aan klinken van voertuigen voelden. Ze zagen ook hoe de mannen in een camionette kropen.

Via de veiligheidscamera's in de straat konden de feiten in beeld gebracht worden. Er werden interventiepatrouilles aangestuurd die de twee mannen konden onderscheppen. Het geviseerde voertuig bleek inderdaad doorzocht. Onder het voertuig werden enkele voorwerpen aangetroffen die vermoedelijk als buit verstopt waren.

De twee mannen, die illegaal in ons land verblijven, werden gearresteerd voor verhoor.