ALEX AGNEW – 3e én laatste show Be Careful What You Wish For op 1 juni 2019

Er komt nog een derde show van Alex Agnew in het Sportpaleis. 'Be Careful What You Wish For'

kan je ook gaan bekijken op zaterdag 1 juni 2019.

All good things come in threes! Ook de tweede Sportpaleisshow van Alex Agnew is intussen uitverkocht. De vraag naar tickets echter in verschillende prijscategorieën blijft aanhouden. Daarom wordt

een derde mààr allerlaatste show aan de reeks toegevoegd op zaterdag 1 juni 2019.

Info en tickets via WWW.ALEXAGNEW.BE en WWW.TELETICKETSERVICE.COM.