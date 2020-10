Alex Agnew door coronacrisis van het theater naar de cinema

Alex Agnew en Kinepolis slaan opnieuw de handen in elkaar. In mei 2019 ging Alex Agnew in het Antwerpse Sportpaleis in première met z’n nieuwe comedyshow Be Careful What You Wish For. Met de gelijknamige theatertour trok hij daarna voor minstens 150 shows langs Vlaamse en Nederlandse theaterzalen.

Maar op 12 maart 2020 stond de wereld plots stil. Ook theaters werden gesloten. De beperkte publiekscapaciteit noopt zalen, organisatoren, gezelschappen en artiesten om shows te annuleren wegens niet rendabel te organiseren.

Om de fans alsnog de kans te geven om te genieten van deze 6de zaalshow, slaan Alex Agnew en Kinepolis opnieuw de handen in elkaar.

Kinepolis en Alex Agnew werkten in 2016 al eens samen. De dernière van de show. Alex Agnew - Unfinished Business werd toen vanuit de Arenbergschouwburg te Antwerpen in alle Kinepoliszalen via live-streaming vertoond. Daarmee was Alex Agnew de eerste Belgische artiest die via live-streaming in de bioscoopzalen te zien was.

De opnames van de Sportpaleisshow Be Careful What You Wish For worden, vanaf woensdag 21 oktober

integraal uitgezonden in alle Kinepolis bioscopen in Vlaanderen en Brussel.