Nieuwe show van Alex Agnew in Sportpaleis

Alex Agnew staat volgend jaar met een nieuwe show in het Sportpaleis. 'Be Careful What You Wish For' is volgens het persbericht een eenmalige show.

Zes jaar na The Legend Ends, zijn laatste show, gaat de Antwerpenaar met een nieuwe comedyshow naar 's lands grootste arena trekken. Alex Agnew staat over exact een jaar, op donderdag 30 mei 2019 in het Sportpaleis met Be careful what you wish for. Het genderdebat, hashtag metoo, neuspeuteren... en Tarzan, ze komen allemaal kritisch-humoristisch aan bod. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Alex Agnew.