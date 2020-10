Alex Agnew opent nieuw seizoen 'Comedy in de Brouwerij' op 15 oktober

Door de corona maatregelen was de Antwerpse Brouw Compagnie genoodzaakt de populaire comedy avonden tijdelijk op te schorten. Nu keren ze terug in aangepaste vorm - een Comedy Club setting met bediening aan tafel, te midden van de brouwketels en brouwzaal. Een upgrade, met dank aan Corona.

Op 15 oktober start de Antwerpse Brouw Compagnie, na 8 maanden, de maandelijkse Stand-up Comedy avonden terug op. Niemand minder dan Alex Agnew opent de eerste editie.

Organisator Rik Van Geel: “De comedy avonden in de brouwerij bouwden op korte tijd een sterke reputatie op. De locatie – te midden van de actieve brouwerij, de sfeer, het publiek (voorzien van lekker speciaalbier ), en de hele setting, maken deze avonden uniek en geliefd bij comedians en publiek.“

Corona

Grote namen als Michel van Peel, Thomas Smith, Xander De Rycke, Nigel Williams, Bas Birker, Jens Den Donker en Jeroen Leenders en vele anderen stonden er al op de affiche. Met de corona maatregelen kwam er in het voorjaar abrupt een einde aan deze populaire comedy avonden. De brouwerij werkte ondertussen een alternatieve aanpak uit, en is blij stand-up comedy terug naar de brouwerij te kunnen brengen:

“Voorop staat uiteraard dat we het publiek een veilige en vooral leuke avond kunnen bezorgen. Hoewel alle veiligheidsregels en voorschriften in de eerste plaats misschien beperkingen lijken, zochten we naar manier om deze positief om te buigen. Of hoe, met andere woorden, deze ‘beperkingen’ misschien een opportuniteit konden zijn om een aangepaste comedy avond te maken, nog unieker en specialer. Ik denk dat we hier ook in geslaagd zijn!” zegt Rik Van Geel.

Comedy Club

De comedy avonden ‘post corona’ werden herwerkt tot een waar ‘comedy club’ setting. Geen rijen stoelen met publiek, maar tafeltjes per 2 of 4 verspreid over de ruime Taproom. Je waant je in een heuse Comedy Club, maar dan eentje met een bijzonder ‘rock&roll’ brouwerij decor. De sfeer wordt hierdoor exclusiever, intiemer en specialer, zowel voor de comedians als publiek:

Tickets worden verkocht per tafel

Tickets worden verkocht per tafel van 2 of 4, en kosten 15 €/ persoon. De verkoop van de eerste show met Alex Agnew, op 15 oktober, start vrijdag. Na elke show wordt naar oude gewoonte pas de line-up van de volgende editie bekend gemaakt.