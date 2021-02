Alexandra D'Archambeau vreest dat Open Vld niet meer met die naam naar de kiezer kan trekken

Dat onderneemster Sihame El Kaoukibi 50.000 euro heeft gekregen om haar over te halen voor Open Vld op te komen, zorgt voor wrevel binnen de liberale partij. Vooral omdat zovelen zelf hun eigen geld ophoesten bij verkiezingen. Het aanhoudende gekibbel rond El Kaoukibi beschadigt het imago van de partij. De jonge Wilrijkse liberale politica Alexandra D'Archambeau vraagt zich af of haar partij nog in 2024 onder de naam Open Vld naar de kiezer moet trekken. Een naamsverandering dringt zich mogelijk op.