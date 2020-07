In het basketbal is het al heel lang stil geweest rond de Antwerp Giants. Het is ook nog wachten tot oktober voor de competitie weer begint. Maar de Giants zitten niet stil. Zo hebben ze nu de komst van Jalen Jenkins aangekondigd. De Lotto Arena is geen onbekend terrein voor hem, want hij speelde er vorig seizoen nog met Limburg United. Jenkins is een veelzijdige power forward.