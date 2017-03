Algemeen directeur Beerschot Wilrijk komt om in ongeval

De Algmeen directeur van KFCO Beerschot Wilrijk, Marc Steenackers, is vanochtend omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed in op een werfvoertuig aan de Atomiumlaan in Wilrijk.

Steenackers was sinds enkele maanden Algemeen directeur van de Kielse club. Wat er vanochtend precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, vermoedelijk werd hij verblind door de zon toen hij op het werfvoertuig inreed.

(foto KFCO Beerschot Wilrijk- Jan Mees)